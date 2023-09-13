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        Kayseri'de SMA hastalarının adını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 zanlı yakalandı

        Kayseri'de dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 17:01 Güncelleme: 13.09.2023 - 17:10
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        Kayseri'de SMA hastalarının adını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 zanlı yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sahte dernek çatısı altında SMA hastası bebeklerin ve ihtiyaç sahiplerinin fotoğraf ve görüntülerini kullanarak yardım topladıkları ileri sürülen zanlılara yönelik farklı adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Aramalarda 1998 model otomobil, 3 cep telefonu, 2 sim kart, SMA hastası 41 çocuğun isminin yazılı olduğu kutu, 36 jelatinsiz yardım kumbarası, 1710 lira, sosyal medya hesaplarının ve yardım edildiği iddia edilen kişilerin kimlik bilgilerinin ve banka hesaplarının olduğu defter, 3 dekont, 25 gram kenevir, 4 gram metamfetamin, 2 plastik kabartmalı dernek levhası ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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