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        Sarıoğlan'da İlköğretim Haftası kutlandı

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 17:36 Güncelleme: 13.09.2023 - 17:38
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        Sarıoğlan'da İlköğretim Haftası kutlandı
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        Merkez Fatih İlkokulunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Öğrenci ve velilerin katıldığı törende, Kaymakam Fatih Güner ile okul müdürü Mehmet Çoker konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okudu, müzik dinletisi yapıldı.

        Tören, Güner'in öğrencilere hediye dağıtmasıyla sona erdi.

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