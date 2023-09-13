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        Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Karadağlı, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kayseri'de bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 20:22 Güncelleme: 13.09.2023 - 20:44
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        Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Karadağlı, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu
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        Kayseri Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Karadağlı, beraberindeki heyetle ilk olarak Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e makamında ziyarette bulundu.

        Çiçek, ziyaretinden dolayı teşekkür ettiği Karadağlı'ya el dokuması kilim hediye etti.

        Karadağlı ve beraberindekiler daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a makamında ziyaret gerçekleştirdi.

        Büyükkılıç, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayserimizde gerçekleşecek kültür, sanat ve tiyatro faaliyetlerini değerlendirdiğimiz Sayın Karadağlı ve ekibine şehrimize gösterdikleri ilgi ve samimiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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