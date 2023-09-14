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        Kayseri'de silahlı saldırıda 18 yaşındaki genç kız vurularak öldürüldü

        Kayseri'de genç kız sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 08:59 Güncelleme: 14.09.2023 - 08:59
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        Kayseri'de silahlı saldırıda 18 yaşındaki genç kız vurularak öldürüldü
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        Alınan bilgiye göre, Anbar Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinden çıkan E.Ç'ye (18), sokakta bir kişi tabancayla ateş etti.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen O.Ç'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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