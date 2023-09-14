Kayseri Basketbol'un yeni transferi Breanna Richardson, sağlık kontrolünden geçti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferlerinden Breanna Richardson, sağlık kontrolünden geçti.
Giriş: 14.09.2023 - 09:42 Güncelleme: 14.09.2023 - 09:42
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki ABD'li forvetin, Memorial Kayseri Hastanesinde dahiliye, kulak-burun-boğaz, kardiyoloji, EKG kontrolleri ve efor testinden geçtiği kaydedildi.
Açıklamada, WNBA tecrübesi de bulunan Richardson ile sezon sonuna kadar anlaşma yapıldığı belirtildi.