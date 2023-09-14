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        Sarıoğlan'da öğrenciler okulun bahçesinde yetiştirdikleri sebzeleri hasat etti

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Fatih İlkokulu öğrencileri, okulun bahçesinde yetiştirdikleri sebzeleri hasat etmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 13:02 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:04
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        Sarıoğlan'da öğrenciler okulun bahçesinde yetiştirdikleri sebzeleri hasat etti
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        Okulun bahçesinde oluşturulan alana mayısta sebze fidesi diken öğrenciler, domates, salatalık, biber, altın çilek ve kavunu hasat edip yemenin sevincini yaşadı.

        Geçen yıl mart ayında bahçeye dikilen meyve ağaçları da bu yıl meyve vermeye başladı.

        Fatih İlkokulu Müdür Yardımcısı Oğuzhan Karabulut, "Öğrenciler tarım ve doğa sevgisiyle büyüyerek, geleceğin sağlıklı nesilleri olma yolunda önemli adımlar atıyorlar. Okulun bahçesinde yetiştirdikleri ürünlerle gurur duyan öğrenciler, topluma ve çevreye duyarlı nesil olarak yetişiyor." dedi.

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