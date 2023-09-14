Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        MHP Kayseri İl Başkanı Demirezen 14. Olağan İl Kongresi'nde aday olacak

        MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, partisinin 14. Olağan İl Kongresi'nde aday olacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 14:03 Güncelleme: 14.09.2023 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Kayseri İl Başkanı Demirezen 14. Olağan İl Kongresi'nde aday olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Demirezen, 17 Temmuz'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oluruyla bulunduğu göreve atandığını söyledi.

        Bu süreçte vatandaşların ilgi ve teveccühüyle karşılaştığını anlatan Demirezen, göreve gelişlerinin ardından 16 ilçe teşkilatının kongrelerini 2 gün içerisinde tamamladıklarını vurguladı.

        Demirezen, şunları kaydetti:

        "Heyecan ve samimiyetimle çıktığımız bu yolda şimdi de partimizin 14. Olağan İl Kongresi'ni inşallah 17 Eylül Pazar günü saat 11.00'de Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Kongremize, genel merkezimizin ve teşkilatımızın desteğiyle tek aday olarak gireceğim. Şahsıma olan destek ve teveccühlerden dolayı liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcımız İsmail Özdemir, milletvekilimiz Baki Ersoy, Ülkü Ocakları İl Başkanımız Ali Çelik, değerli ilçe başkanlarımız ve yöneticiler ile kıymetli belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ülkücü milliyetçi hareketin her bir ferdinin desteğiyle tek aday olarak gideceğim kongremize tüm dava arkadaşlarım ve hemşerilerimi davet ediyorum."

        Demirezen, Cumhur İttifakı ruhuyla Türk ve Türkiye huzuru için canla başla çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        9 gün mağarada mahsur kalmıştı! ABD'li dağcıdan şaşırtan istek!
        9 gün mağarada mahsur kalmıştı! ABD'li dağcıdan şaşırtan istek!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        Putin Kim'in davetini kabul etti
        Putin Kim'in davetini kabul etti
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Hafriyat çalışmasında yandaki bina yerinden oynadı!
        Hafriyat çalışmasında yandaki bina yerinden oynadı!
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        "G.Saray'ı karıştırmak için çaba var!"
        "G.Saray'ı karıştırmak için çaba var!"
        Silahla vurdular! Öldüresiye dövdüler! Tahliye oldular!
        Silahla vurdular! Öldüresiye dövdüler! Tahliye oldular!
        6 numara müjdesi!
        6 numara müjdesi!
        NASA, beklenen UFO raporunu yayınlayacak
        NASA, beklenen UFO raporunu yayınlayacak
        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerine dönemedi!
        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerine dönemedi!
        Deprem Şûrası yarın başlayacak
        Deprem Şûrası yarın başlayacak
        Sivas'ta 3. Hattuşili'nin mühür baskısı bulundu
        Sivas'ta 3. Hattuşili'nin mühür baskısı bulundu
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        İstanbul'un göbeğinde define talanı!
        İstanbul'un göbeğinde define talanı!
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!

        Benzer Haberler

        Sarıoğlan'da öğrenciler okulun bahçesinde yetiştirdikleri sebzeleri hasat e...
        Sarıoğlan'da öğrenciler okulun bahçesinde yetiştirdikleri sebzeleri hasat e...
        Yahyalı Devlet Hastanesi diyaliz merkezi hayırsever desteğiyle yenilendi
        Yahyalı Devlet Hastanesi diyaliz merkezi hayırsever desteğiyle yenilendi
        Verilen ceza 2 kez Yargıtay tarafından bozulan kızına cinsel istismar sanığ...
        Verilen ceza 2 kez Yargıtay tarafından bozulan kızına cinsel istismar sanığ...
        Kayseri Basketbol'un yeni transferi Breanna Richardson, sağlık kontrolünden...
        Kayseri Basketbol'un yeni transferi Breanna Richardson, sağlık kontrolünden...
        Kayseri'de silahlı saldırıda 18 yaşındaki genç kız vurularak öldürüldü
        Kayseri'de silahlı saldırıda 18 yaşındaki genç kız vurularak öldürüldü
        EDANUR, ESKİ SEVGİLİSİ TARAFINDAN SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLDÜ
        EDANUR, ESKİ SEVGİLİSİ TARAFINDAN SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLDÜ