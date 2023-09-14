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        GÜNCELLEME 2 - Kayseri'de silahlı saldırıda 18 yaşındaki genç kız vurularak öldürüldü

        Kayseri'de genç kızı sokakta silahla öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 17:36 Güncelleme: 14.09.2023 - 17:36
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        GÜNCELLEME 2 - Kayseri'de silahlı saldırıda 18 yaşındaki genç kız vurularak öldürüldü
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        Anbar Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinden çıkan E.Ç'ye (18), sokakta bir kişi av tüfeğiyle ateş etti.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaklaşık bir hafta önce ayrıldığı erkek arkadaşı G.Ç. tarafından saldırıya uğradığı iddia edilen E.Ç'nin cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince Nevşehir'in Avanos ilçesinde saklandığı ikamette gözaltına alındı.

        G.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan E.Ç'nin cenazesi, otopsiden sonra yakınları tarafından Nevşehir'in Kozaklı ilçesine götürüldü.

        Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından E.Ç'nin naaşı ilçe mezarlığına defnedildi.

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