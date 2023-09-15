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        Türkiye çelik kapı ihracatını 3 katına çıkarmayı hedefliyor

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Çelik Kapı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kaya, Türkiye'nin çelik kapı ihracatını 3 katına çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 11:05 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:05
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        Türkiye çelik kapı ihracatını 3 katına çıkarmayı hedefliyor
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        Kaya, Kayseri'de düzenlenen "Kapex Anadolu Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı"nda, AA muhabirine, Türkiye'de üretilen çelik kapıların dünya piyasasında aranır hale geldiğini söyledi.

        Türkiye'de çelik kapı alanında birçok önemli çalışmanın yapıldığını anlatan Kaya, çelik kapıları artık bir güvenlik malzemesinin ötesine taşımaya çalıştıklarını dile getirdi.

        Dünyanın farklı bölgelerine çelik kapı ihracatı yaptıklarını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

        "Ağırlıklı olarak Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Afrika ülkelerinde ciddi derecede pazar payına sahibiz. Şu anda Balkan ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri de gelişmekte olan pazarlarımız. Hedef pazarımız ise Amerika. Dünyanın en büyük ithalatçısı Amerika. İnşallah biz de o pazardan pay almak istiyoruz. İhracat noktasında dünyada çelik kapı piyasasında 8'inci sıradayız. Birinci sırada fiyat odaklı olduğu için Çin var. Bizden önce de Almanya, Hollanda gibi Avrupa ülkeleri var. Yaklaşık 260 milyon dolar ihracatımız var. Bizim için bu yeterli değil. Yaptığımız çalışmalarla bunu kısa süre içerisinde 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz."

        - Fiyat ve güvenlik nedeniyle tercih ediliyor

        Kaya, ulusal ve uluslararası fuarlar, dernek olarak kurdukları e-ticaret platformu gibi girişimler ve sektör temsilcilerinin birlik ve beraberliği sayesinde dünya sıralamasında daha üst sıralara çıkacaklarını ifade etti.

        Türk çelik kapısının dünyada ilgi gördüğünün altını çizen Kaya, "Türk çelik kapısı, uluslararası piyasada oldukça biliniyor ve tercih ediliyor. Hem fiyattan dolayı hem de sağlamış olduğu güvenlik unsurlarından ve estetikten dolayı tercih ediliyor. Türkiye olarak 8'inci sırada stabil durumdayız. Derneğin kurulmasının ve faaliyetlerinin en büyük amacı da bu 8'inci sıradan yıllık olarak ya da 2'şer yıllık periyotlar halinde bir üst banda geçmek." diye konuştu.

        Kaya, çelik kapı isteyen ülkelerin o bölgenin durumuna göre talepte bulunabildiğini, güvenlik, dekorasyon, teknoloji gibi unsurların ön plana çıktığını sözlerine ekledi.

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