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        Kayserispor'un transfer yasağı kalktı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un transfer yasağının kalktığı duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 15:43 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:43
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        Kayserispor'un transfer yasağı kalktı
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        Kulüp Başkanı Ali Çamlı, sosyal medyadan yayınladığı videoda, "Büyük Kayserispor taraftarı hepinizi yürekten kucaklıyorum. Yorucu bir yolculuğun sonunda gelen mutluluğu sizinle paylaşmak istedim. Hepinizi çok seviyorum. Her şey Kayserispor için, her şey büyük Kayserispor taraftarı için. Hayırlı uğurlu olsun, tahta açıldı, yola devam." ifadelerini kullandı.

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