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        Kayseri'de okul servis araçları denetlendi

        Kayseri'de jandarma ekipleri okul servis araçlarını denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 16:15 Güncelleme: 15.09.2023 - 16:35
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        Kayseri'de okul servis araçları denetlendi
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci taşıyan okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, 361 aracın kontrol edildiği uygulamada okul servis araçları yönetmenliğine uygun olmayan 22 araca 24 bin 877 lira idari para cezası uyguladı.

        Şoförlere, okul servis araçları yönetmeliğinde belirtilen hususlarla ilgili bilgi veren ekipler, güvenli servis kullanım kartı dağıttı.

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