ERÜ Rektörü Altun, "Erasmus" öğrencileriyle bir araya geldi
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi koordinesinde yürütülen "Erasmus+ Gençlik Değişim Programı" kapsamında Kayseri'ye gelen öğrencilerle buluştu.
Giriş: 15.09.2023 - 17:00 Güncelleme: 15.09.2023 - 17:05
ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Altun, rektörlük konferans salonunda gerçekleşen buluşmada öğrencilere üniversite hakkında bilgi verdi.
Proje koordinatörü öğretim görevlisi Alaeddin Türkmen, Altun'a teşekkür plaketi verdi.