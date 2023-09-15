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        ERÜ Rektörü Altun, "Erasmus" öğrencileriyle bir araya geldi

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi koordinesinde yürütülen "Erasmus+ Gençlik Değişim Programı" kapsamında Kayseri'ye gelen öğrencilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 17:00 Güncelleme: 15.09.2023 - 17:05
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        ERÜ Rektörü Altun, "Erasmus" öğrencileriyle bir araya geldi
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        ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Altun, rektörlük konferans salonunda gerçekleşen buluşmada öğrencilere üniversite hakkında bilgi verdi.

        Proje koordinatörü öğretim görevlisi Alaeddin Türkmen, Altun'a teşekkür plaketi verdi.

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