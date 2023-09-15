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        Kayseri'de belediyenin altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi yaralandı

        Kayseri'de belediyenin altyapı çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 17:26 Güncelleme: 15.09.2023 - 17:26
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        Kayseri'de belediyenin altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi yaralandı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) işçileri tarafından Şeker Mahallesi 6143. Sokak'ta altyapı ve yağmur suyu borusu döşeme çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

        İşçilerden M.K, kayan toprağın altında kaldı.

        İş arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan M.K, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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