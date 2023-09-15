Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybeden kadın, 9 aylık kızıyla hayata tutunuyor

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da eşi ve 2 oğlunu kaybeden Yasemin Begdaş, 9 aylık kızıyla hayata tutunmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 18:17 Güncelleme: 15.09.2023 - 18:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybeden kadın, 9 aylık kızıyla hayata tutunuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da eşi ve 2 oğlunu kaybeden Yasemin Begdaş, 9 aylık kızıyla hayata tutunmaya çalışıyor.

        Tedavilerinin ardından Kayseri’deki akrabalarının yanına yerleşen anne ve bebeği, hayatlarına burada devam ediyor.

        Begdaş, AA muhabirine, depremde ailece enkaz altında kaldıklarını söyledi.

        İki oğlunu ve eşini depremde kaybettiğini anlatan Begdaş, kızıyla enkaz altında kaldığını ve 5 gün sonra kurtulduklarını belirtti.

        Bacaklarından yaralanması nedeniyle yürüyemediğini ifade eden Begdaş, son bir ameliyat daha olacağını dile getirdi.

        Geride kalan tek çocuğuyla hayata tutunduğunu söyleyen Begdaş, şunları kaydetti:

        "Adana Şehir Hastanesi'nde 7 ay kaldım. Hastanede kaldığım 3. ayda kocamın ve çocuklarımın öldüğünü öğrendim. Ben kötü olmayayım diye söylememişler. Enkazda yanımda olan kızımı bizi kurtarmaya gelen ekiplere ben verdim. O çıktıktan 3 saat sonra ben çıktım. Enkaz altındayken çocuğumu besleyemedim. Hep Kur’an okudum. Diğer küçük oğlumla hep konuşuyordum ama son gün hayatını kaybetti. Kızım şu an 9 aylık. Onun eğitim görmesini, gözümün önünde büyümesini istiyorum. Çocuğumu şu an güvende hissediyorum. Ona iyi bakmak istiyorum. Kızımı görünce rahatlıyorum."

        Begdaş, Suriye'de yaşayan ve 5 yıldır görmediği annesi ile babasının yanına gelmesini istediğini sözlerine ekledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Malatya'da 9 bina aynı anda yıkıldı
        Malatya'da 9 bina aynı anda yıkıldı
        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı

        Benzer Haberler

        Kayserispor, Onurcan Piri'yi kadrosuna kattı
        Kayserispor, Onurcan Piri'yi kadrosuna kattı
        Kayseri'de belediyenin altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan işç...
        Kayseri'de belediyenin altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan işç...
        ERÜ Rektörü Altun, "Erasmus" öğrencileriyle bir araya geldi
        ERÜ Rektörü Altun, "Erasmus" öğrencileriyle bir araya geldi
        Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı
        Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı
        Emniyette polis memurunun öldürdüğü tekniker, son yolculuğuna uğurlandı
        Emniyette polis memurunun öldürdüğü tekniker, son yolculuğuna uğurlandı
        Kayseri'de okul servis araçları denetlendi
        Kayseri'de okul servis araçları denetlendi