Depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybeden kadın, 9 aylık kızıyla hayata tutunuyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da eşi ve 2 oğlunu kaybeden Yasemin Begdaş, 9 aylık kızıyla hayata tutunmaya çalışıyor.

Tedavilerinin ardından Kayseri’deki akrabalarının yanına yerleşen anne ve bebeği, hayatlarına burada devam ediyor.

Begdaş, AA muhabirine, depremde ailece enkaz altında kaldıklarını söyledi.

İki oğlunu ve eşini depremde kaybettiğini anlatan Begdaş, kızıyla enkaz altında kaldığını ve 5 gün sonra kurtulduklarını belirtti.

Bacaklarından yaralanması nedeniyle yürüyemediğini ifade eden Begdaş, son bir ameliyat daha olacağını dile getirdi.

Geride kalan tek çocuğuyla hayata tutunduğunu söyleyen Begdaş, şunları kaydetti:

"Adana Şehir Hastanesi'nde 7 ay kaldım. Hastanede kaldığım 3. ayda kocamın ve çocuklarımın öldüğünü öğrendim. Ben kötü olmayayım diye söylememişler. Enkazda yanımda olan kızımı bizi kurtarmaya gelen ekiplere ben verdim. O çıktıktan 3 saat sonra ben çıktım. Enkaz altındayken çocuğumu besleyemedim. Hep Kur’an okudum. Diğer küçük oğlumla hep konuşuyordum ama son gün hayatını kaybetti. Kızım şu an 9 aylık. Onun eğitim görmesini, gözümün önünde büyümesini istiyorum. Çocuğumu şu an güvende hissediyorum. Ona iyi bakmak istiyorum. Kızımı görünce rahatlıyorum."

Begdaş, Suriye'de yaşayan ve 5 yıldır görmediği annesi ile babasının yanına gelmesini istediğini sözlerine ekledi.