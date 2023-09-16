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        Kayseri'de Ahilik Haftası kutlanacak

        Kayseri'de düzenlenecek Ahilik Haftası kutlamalarının programı belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 10:50 Güncelleme: 16.09.2023 - 10:50
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        Kayseri'de Ahilik Haftası kutlanacak
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        Kayseri'de düzenlenecek Ahilik Haftası kutlamalarının programı belirlendi.

        Kutlamalar, 18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak.

        Ahilik kutlama heyetinin Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etmesinin ardından kutlamalar, Ahi Evran Zaviyesi Esnaf ve Sanatkar Müzesi yanındaki tören alanında devam edecek.

        Kent merkezi ve Develi ilçesinde gerçekleştirilecek kutlamalarda ise Ahilik ödülleri takdim edilecek, protokol konuşmaları gerçekleşecek, şed kuşatması töreni yapılacak, katılımcılara pilav ve helva ikram edilecek.

        Kayıt oldukları odalarca "Ahi" adayı olarak gösterilen esnafa plaket verilecek, en güzel vitrin yarışmasında dereceye giren esnaf ziyaret edilecek ve ödülleri takdim edilecek.

        Program kapsamında, Ahi Evran Camisi'nde mevlit okutulacak, Hunat Camisi'nde "Ahilik" konusunda vaaz verilecek ve Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde "Ahilik" konusunda konferans düzenlenecek.

        Etkinlikler 24 Eylül'e kadar sürecek.

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