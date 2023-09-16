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        Kayseri'de oto galericiyi silah zoruyla kaçırmaya çalışan 3 zanlı tutuklandı

        Kayseri'de oto galericiyi iş yerinden silah zoruyla götürmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 15:13 Güncelleme: 16.09.2023 - 15:13
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        Kayseri'de oto galericiyi silah zoruyla kaçırmaya çalışan 3 zanlı tutuklandı
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        Kayseri'de oto galericiyi iş yerinden silah zoruyla götürmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Osman Kavuncu Mahallesi'nde bir oto galeriye gelen 4 kişinin, bazı eşyaları zorla aldığı, öldürmekle tehdit edip silah zoruyla götürmeye çalıştıkları iş yeri sahibi ellerinden kaçınca arkasından tabancayla ateş edip araçla kaçtıkları öne sürüldü.

        İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri tespit edilen F.B, H.Ö, R.H. ve S.Ç'nin, olayın ardından Ankara'ya gideceklerini belirleyip, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bilgi verdi.

        Kırıkkale'de yakalanan zanlılardan F.B, H.Ö. ve R.H, Kayseri'de sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Firari S.Ç'nin yakalanmasına çalışıyor.

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