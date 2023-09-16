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        Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaydetti

        Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 17:26 Güncelleme: 16.09.2023 - 17:26
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        Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaydetti
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        Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Osman Kavuncu Bulvarı'nda seyreden 38 JP 155 plakalı kamyonetin sürücüsü A.Ç. (56) aracın kasasından yola savrulan sebze ve meyveleri toplamak istedi.

        Bu sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 KN 336 plakalı otomobil, aracından inen A.Ç.'ye çarptı.

        Ağır yalanan A.Ç. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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