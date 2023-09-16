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        Melikgazi ilçesinde 6 bin metrekare büyüklüğünde park yapılacak

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 6 bin metrekare büyüklüğünde park yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 18:10 Güncelleme: 16.09.2023 - 18:22
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        Melikgazi ilçesinde 6 bin metrekare büyüklüğünde park yapılacak
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 6 bin metrekare büyüklüğünde park yapılacak.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı açıklamada, Hunat Mahallesi'nde yaptıkları park projesini bir an önce hayata geçirmeye çalıştıklarını belirtti.

        Güzel bir park yapacaklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Söz verdiğimiz gibi tam 6 bin metrekare yeşil alanı olan şehrin en güzel parkını yapıyoruz. Dolayısıyla şehir nefes alacak. Aynı zamanda buradaki eski taş bina olan Nazmi Toker Okulu'nun çalışmaları devam ediyor. Burada yapacağımız sanat merkezi çeşitli sergilerinin yapılacağı, kültür faaliyetlerinin düzenleneceği çok güzel bir merkez olacak. Şu anda sert zemin işleri bitmek üzere. Çevresine yaklaşık 100'ün üzerinde aracın rahat park edeceği otopark yapıyoruz. Burası yemyeşil çimler ve çok nitelikli ağaçlarla cennet gibi bir köşe olacak."

        Palancıoğlu, emeklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür ettiğini aktardı.

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