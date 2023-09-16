Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çiçek, Bahtiyar Birinci
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Uzodimma, Attamah, Arif Kocaman (Dk. 75 Kolovetsios), Carole, Ali Karimi (Dk. 37 Kemen), Ackah, Ramazan Civelek (Dk. 75 Baran Ali Gezek), Mane, Gökhan Sazdağı (Dk. 87 Talha Sarıaslan), Thiam
Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Nkoulou (Dk. 83 Salem M'Bakata), Junior Morais, Furkan Soyalp, Jevtovic (Dk. 75 Janio Bikel), Markovic (Dk. 46 Max Gradel), Mustafa Eskihellaç, Maxim (Dk. 87 Riascos), Denis Dragus
Goller: Dk. 5 (Penaltıdan) ve Dk. 89 Thiam (Mondihome Kayserispor)
Sarı kart: Dk. 77 Janio Bikel (Gaziantep FK)
KAYSERİ