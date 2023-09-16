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        Kayseri'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen ile insan kaçakçısı olduğu belirtilen bir kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 19:15 Güncelleme: 16.09.2023 - 19:19
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        Kayseri'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen ile insan kaçakçısı olduğu belirtilen bir kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Ankara kara yolunda yürüttükleri yol emniyet ve kontrol devriyesinde B.B. idaresindeki aracı durdurdu.

        Araçta, 3 Irak, 3 Afgan ve 1 İran uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

        İnsan kaçakçısı olduğu iddiasıyla B.B. gözaltına alındı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, Kayseri İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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