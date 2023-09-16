Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserispor-Gaziantep FK maçının ardından

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un Kulüp Başkanı Ali Çamlı, Gaziantep FK maçının ardından "Bu galibiyeti tüm şehrimize armağan ediyorum. İnşallah sonraki maçlarda tribünleri daha dolu görmeyi hak ettiğimizi, bu takımın hak ettiğini düşünüyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 20:54 Güncelleme: 16.09.2023 - 20:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor-Gaziantep FK maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un Kulüp Başkanı Ali Çamlı, Gaziantep FK maçının ardından "Bu galibiyeti tüm şehrimize armağan ediyorum. İnşallah sonraki maçlarda tribünleri daha dolu görmeyi hak ettiğimizi, bu takımın hak ettiğini düşünüyorum." dedi.

        Çamlı, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yi 2-0 yendikleri maçın ardından RHG Enertürk Enerji Stadyumu çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her zaman Kayserispor'un iyi olacağını dile getirdiği söyledi.

        Kayserispor'un daha iyi noktalara geleceğini belirten Çamlı, "Biz getirdiğimiz noktadan sonuna gidene kadar, Kayserispor'u en temiz hale getirene kadar bu mücadeleyi bırakmak yok arkadaşlar. Bizden sonra burayı yönetecek arkadaşlarımıza bugünkü yaşadığımız sıkıntıların yaşanmaması için bir kulüp bırakmamız gerekiyor. Biz onun mücadelesini veriyoruz." diye konuştu.

        Çamlı, zor bir görev üstlendiğini ancak bu görevi başaracak dirayette olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Arkamda çok büyük destek var. İnanılmaz bir kamuoyu desteği, devlet büyüklerimizin ve şehri yönetenlerin inanılmaz güveni var. Bu beni çok motive ediyor. Bu gönül işi. Bu galibiyeti tüm şehrimize armağan ediyorum. İnşallah sonraki maçlarda tribünleri daha dolu görmeyi hak ettiğimizi, bu takımın hak ettiğini düşünüyorum. Herkesi stada, takımına sahip çıkmaya çağırıyorum."

        Başkan Çamlı, taraftar grubu Kapalıkale'ye de teşekkür ederek, "Ben bugün Kapalıkale'deki yiğitlerimizi alınlarından öpüyorum. Bu başarının ana mimarları bu tribünlerde eksi 20 derecelerde gelip Kayserisporlarını, sevdalarını destekleyen bu çocuklar. Onun için hiç kimse buradan yani herhangi bir şey çıkartmasın." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        4 ilde orman yangını çıktı!
        4 ilde orman yangını çıktı!
        3 gol var!
        3 gol var!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        "Tarihi gelir elde ettik"
        "Tarihi gelir elde ettik"
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Kayserispor - Gaziantep FK maçının ardından
        Kayserispor - Gaziantep FK maçının ardından
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Galibiyeti bu işe katkı sağlayan yiğitlere a...
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Galibiyeti bu işe katkı sağlayan yiğitlere a...
        Kayserispor - Gaziantep FK: 2-0
        Kayserispor - Gaziantep FK: 2-0
        Kayseri'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Kayseri'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig