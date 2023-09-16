Kayserispor-Gaziantep FK maçının ardından Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un Kulüp Başkanı Ali Çamlı, Gaziantep FK maçının ardından "Bu galibiyeti tüm şehrimize armağan ediyorum. İnşallah sonraki maçlarda tribünleri daha dolu görmeyi hak ettiğimizi, bu takımın hak ettiğini düşünüyorum." dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un Kulüp Başkanı Ali Çamlı, Gaziantep FK maçının ardından "Bu galibiyeti tüm şehrimize armağan ediyorum. İnşallah sonraki maçlarda tribünleri daha dolu görmeyi hak ettiğimizi, bu takımın hak ettiğini düşünüyorum." dedi.

Çamlı, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yi 2-0 yendikleri maçın ardından RHG Enertürk Enerji Stadyumu çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her zaman Kayserispor'un iyi olacağını dile getirdiği söyledi.

Kayserispor'un daha iyi noktalara geleceğini belirten Çamlı, "Biz getirdiğimiz noktadan sonuna gidene kadar, Kayserispor'u en temiz hale getirene kadar bu mücadeleyi bırakmak yok arkadaşlar. Bizden sonra burayı yönetecek arkadaşlarımıza bugünkü yaşadığımız sıkıntıların yaşanmaması için bir kulüp bırakmamız gerekiyor. Biz onun mücadelesini veriyoruz." diye konuştu.

Çamlı, zor bir görev üstlendiğini ancak bu görevi başaracak dirayette olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Arkamda çok büyük destek var. İnanılmaz bir kamuoyu desteği, devlet büyüklerimizin ve şehri yönetenlerin inanılmaz güveni var. Bu beni çok motive ediyor. Bu gönül işi. Bu galibiyeti tüm şehrimize armağan ediyorum. İnşallah sonraki maçlarda tribünleri daha dolu görmeyi hak ettiğimizi, bu takımın hak ettiğini düşünüyorum. Herkesi stada, takımına sahip çıkmaya çağırıyorum."

Başkan Çamlı, taraftar grubu Kapalıkale'ye de teşekkür ederek, "Ben bugün Kapalıkale'deki yiğitlerimizi alınlarından öpüyorum. Bu başarının ana mimarları bu tribünlerde eksi 20 derecelerde gelip Kayserisporlarını, sevdalarını destekleyen bu çocuklar. Onun için hiç kimse buradan yani herhangi bir şey çıkartmasın." ifadelerini kullandı.