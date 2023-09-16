Kayserispor-Gaziantep FK maçının ardından Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, sahalarında 2-0 galip geldikleri Gaziantep FK maçı sonrası, "Amacım tabii Kayserispor'a çok çok çok daha iyi futbol oynatabilmek. Bunun için çok çalışacağız." dedi.

Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, sahalarında 2-0 galip geldikleri Gaziantep FK maçı sonrası, "Amacım tabii Kayserispor'a çok çok çok daha iyi futbol oynatabilmek. Bunun için çok çalışacağız." dedi.

Maçın ardından RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, alınan galibiyeti çok değerli bulduğunu söyledi.

Uçar, 3 puanın önemli olduğunu belirterek, sakatlıklar ve milli takımda olan oyuncular ile transfer tahtası gibi konularla hazırlandıkları bir maçta galip geldiklerini aktardı.

Maçın bazı bölümlerinden mutlu bazılarından memnun olmadığını vurgulayan Uçar, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla bende tabii oyuncularımın bazılarını yeni yeni tanıyorum, yeni yeni alışıyorum. Oyuna giren bütün oyuncularımın inanılmaz katkı sağladığını düşünüyorum. En gencinden, en yaşlısı kaptan Kolovetsios'a kadar. Dolayısıyla sonuç olarak harika bir 3 puan. Bugün benim ilk maçım. Destek veren bütün Kayseri halkına, taraftarlarına canıgönülden teşekkür ediyorum. Bu üç puan inşallah daha sonraki maçlarda iyi sonuçlar için bir öncelik olsun. Emeği geçen oyuncularımı yürekten tekrar kutluyorum."

İlk yarı topun yüzde 65'inin kendilerinde kaldığını ifade eden Uçar, oyuna hükmeden bir futbol sergilediklerini de kaydetti.

Uçar ayrıca, "Kayseri halkının Kayseri taraftarının arzu ettiği Kayserispor'u iyi yerde bitirebileceği bir yere taşırız. Amacım tabii Kayserispor'a çok çok çok daha iyi futbol oynatabilmek. Bunun için çok çalışacağız." diye konuştu.