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        Kayseri'de tüp parlamasıyla çıkan yangında bir kişi yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tüp parlaması nedeniyle çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 22:59 Güncelleme: 16.09.2023 - 23:36
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        Kayseri'de tüp parlamasıyla çıkan yangında bir kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tüp parlaması nedeniyle çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Argıncık Mahallesi 6250 Sokak'ta, ismi öğrenilemeyen bir kişinin yalnız yaşadığı evinde yemek yaptığı sırada tüpün parlaması sonucu yangın çıktı.

        Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Vücudunda yanık oluşan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Evin mutfağında ise hasar meydana geldi.

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