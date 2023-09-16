Kayseri'de tüp parlamasıyla çıkan yangında bir kişi yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tüp parlaması nedeniyle çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tüp parlaması nedeniyle çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Argıncık Mahallesi 6250 Sokak'ta, ismi öğrenilemeyen bir kişinin yalnız yaşadığı evinde yemek yaptığı sırada tüpün parlaması sonucu yangın çıktı.
Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücudunda yanık oluşan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Evin mutfağında ise hasar meydana geldi.