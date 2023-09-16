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        Kayserispor-Gaziantep FK maçının ardından

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, deplasmanda mağlup oldukları Mondihome Kayserispor maçı sonrası, "Uyanmamız gerekiyor. Kim fedakarlık yapmak istiyorsa kim kalbini sahaya koymak istiyorsa fedakarlık yapması lazım. Hazır olmayan ya da bunu istemeyen, dışarıda kalabilir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 23:05 Güncelleme: 16.09.2023 - 23:05
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        Kayserispor-Gaziantep FK maçının ardından
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        Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, deplasmanda mağlup oldukları Mondihome Kayserispor maçı sonrası, "Uyanmamız gerekiyor. Kim fedakarlık yapmak istiyorsa kim kalbini sahaya koymak istiyorsa fedakarlık yapması lazım. Hazır olmayan ya da bunu istemeyen, dışarıda kalabilir." dedi.

        Maçın ardından RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Sumudica, kaybetmeyi hak etmedikleri bir maç olduğunu ve ikinci yarı iyi bir oyun sergilediklerini söyledi.

        Birçok gol pozisyonuna girdiklerini vurgulayan Sumudica, gol atamayınca kazanmanın imkansız olduğunu dile getirdi.

        İkinci yarıda oynanan oyundan mutlu olduğunu aktaran Sumudica, şunları kaydetti:

        "Kayseri'ye iyi bir baskı kurduk. Kayseri, ilk 20 dakika kendi alanından çıkamadı. Tabii maça 4. dakikada bir penaltıyla başlayınca gerçekten daha sonrası zor oluyor. Tabii daha sonra risk almak istedim. Stoperin birini çektim, dörtlü defansa döndüm. Bir de forvet koydum oyuna. Kaleciye atılan uzun bir topla gol yedik. Thiam da zaten karşı karşıya kaldı. Uyanmamız gerekiyor. Kim fedakarlık yapmak istiyorsa kim kalbini sahaya koymak istiyorsa fedakarlık yapması lazım. Hazır olmayan ya da bunu istemeyen, dışarıda kalabilir. Zamanımız yok şu an için. Bir dahaki maça 3 puanı almamız lazım."

        Taraftar önünde böyle sonuçlar almanın iyi olmadığını belirten Sumudica, "Dört maçta sıfır puan alan bir takımı aldım. Elimde sihirli bir değnek yok. Hemen her şeyi değiştiremem zaten. O yüzden çalışmamız gerekiyor. Herkesin elinden geleni yapması gerekiyor. Tabii 5-6 saat otobüsle Gaziantep'ten gelen taraftarlarımız var. Onların önünde bu sonucu almamız gerçekten hoş değil. Tabii futbolcuların üzerinde de gerçekten çok büyük bir baskı var. Puan konusunda bu hafta ona çalışmam gerekiyor. O baskıyı onların üzerinden kaldırmamız gerekiyor." diye konuştu.

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