Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Giriş: 16.09.2023 - 23:57 Güncelleme: 16.09.2023 - 23:59
Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
H.G'nin kullandığı 38 JM 830 plakalı otomobil Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 26 yaşındaki F.S'ye çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.