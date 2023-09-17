Kayseri'de silahlı saldırıda şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı Kayseri'de bir kıraathaneye yapılan silahlı saldırıda yaralanan ve 34 gündür tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Murat Akpınar'ın cenazesi toprağa verildi.

Kayseri'de bir kıraathaneye yapılan silahlı saldırıda yaralanan ve 34 gündür tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Murat Akpınar'ın cenazesi toprağa verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Akpınar'ın (37) eşi Demet, ailesi, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve mesai arkadaşları katıldı.

Törende eşinin polis üniformasını giyen Demet Akpınar, "Gitme Murat, beni bırakma" diyerek gözyaşı döktü.

Aktaş ve beraberindekiler, aileye taziyede bulundu.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un yaptığı duanın ardından Akpınar'ın naaşı, cenaze aracıyla Hulusi Akar Camisi'ne götürüldü.

Burada kılınan namazın ardından iki çocuk babası Akpınar'ın cenazesi, Polis Şehitliği'nde defnedildi.

- Olay

Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'ta, 13 Ağustos'ta bir kıraathaneye elinde tüfekle gelen A.T, beraberindeki M.T. ile iş yerindekilerle tartışmaya başlamıştı. Olaya müdahale eden polis memuru Akpınar, A.T'nin tüfekle ateş açması sonucu göğsünden yaralanmıştı.