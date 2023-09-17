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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de konuştu:

        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 21. yüzyılda Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir anayasayı ülkeye kazandırma muradını taşıdıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 18:29 Güncelleme: 17.09.2023 - 18:29
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de konuştu:
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 21. yüzyılda Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir anayasayı ülkeye kazandırma muradını taşıdıklarını söyledi.

        Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen il kongresinde konuşan Özdemir, MHP'nin siyasi tarihi boyunca hiçbir siyasi partinin muhatap olmadığı olaylarla muhatap olduğunu, hiçbir partinin geçmediği imtihanlardan geçtiğini dile getirdi.

        Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin karşısına çıkan bütün engelleri aştığını ve mazlumların yanında olduğunu belirten Özdemir, 31 Mart seçimlerine yönelik çalışma sürdürdüklerini ifade etti.

        Yerel seçimlere odaklandıklarını anlatan Özdemir, "Türkiye'de bulunan büyükşehirlerin tamamında Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı kapsamında gireceği seçimlerde inşallah başarılı olmayı hedeflemektedir." dedi.

        - "Kerkük Türk'tür, Türk kalacaktır"

        Türkiye'deki istikrarın bölgedeki etkisine dikkati çeken Özdemir, "Sözde müttefikimiz olan birilerinin desteklediği ve on binlerce tırlık silah yardımı yaptıkları terör örgütleri meşru gösterilme gayretindeyken artık bu terör örgütünün zulmüne uğrayan Suriye'de bulunan yerel halk, yine bu terör örgütüne karşı ayaklanmış ve onurlu bir mücadeleye başlamıştır." dedi.

        PKK/PYD'nin zulmettiği, yerlerinden ettiği, katlettiği Türkmen, Arap ve PKK/PYD'ye biat etmeyen Kürt kardeşlerinin bu terör örgütüne karşı başlattığı onurlu mücadelenin bölgede yeni koşulların oluşmasına sebebiyet verebilecek derinliklere sahip olduğunu söyleyen Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Diğer yandan Irak'ta bu sonbahar ve kış aylarında gerçekleştirilmesi planlanan yerel seçim dönemlerinde iki aşamalı plan da devreye sokulmaya çalışılmıştır. Bu iki aşamadan ilki Kerkük'e 2017 yılındaki sözde referandum sonrasında buradan kovulan Peşmergelerin geri sokulması çabasıdır. Bir diğeri ise PKK terör örgütünün Kerkük'e yerleştirilmesi hamlesidir. Bu hamleye karşı da Kerkük'te bulunan Türkmen kardeşlerimiz baş kaldırmış ve onurlu bir mücadeleyle, onurlu bir gayretle bu zilleti kabul etmeyeceklerini söylemiştir. Bu durum da hiç şüphesiz ki Türkiye'nin beka meselesini ilgilendiren, milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren konuların başında gelmelidir. Kim ne yaparsa yapsın Kerkük Türk'tür, Türk kalacaktır."

        Kıbrıs'taki gelişmelere de değinen Özdemir, "Kıbrıs konusunda hem Türk varlığını ortadan kaldıracağını düşünenler hem de Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlüğünü yok sayacağını zannedenler, büyük bir yanılgı içerisindedir." dedi.

        - "Yeni bir anayasayı Türkiye'ye kazandırma muradı taşıyoruz"

        Yeni bir anayasa yapılmasının önemini vurgulayan Özdemir, "Türkiye'yi darbe dönemlerinde yazılan ve kendi içerisine hapseden, geçmişten bugüne süregelen bazı uygulamalarla yamalıklı bohça haline gelmiş anayasayı tümden değiştirerek sivil anlayışla ve demokratik iradenin kendisiyle 21. yüzyılda Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir anayasayı Türkiye'ye kazandırma muradı taşıyoruz." diye konuştu.

        Kongrede MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği mektubu okudu.

        Mevcut Başkan Seyit Demirezen'in yeniden seçildiği kongreye AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye başkanları ve partililer katıldı.

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