Kayseri'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.Y'nin kullandığı 19 BF 774 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki demir korkuluklara çarptı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve 3 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.