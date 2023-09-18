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        Kayseri'de Ahilik Haftası kutmaları başladı

        Kayseri'de Ahilik Haftası kutlamaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 13:34 Güncelleme: 18.09.2023 - 13:49
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        Kayseri'de Ahilik Haftası kutmaları başladı
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        Kayseri'de Ahilik Haftası kutlamaları başladı.

        Hafta dolayısıyla Kayseri Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Heyet daha sonra Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

        Etkinlikler, Ahi Evran Zaviyesi Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'nin yanındaki törenle sürdü.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan KESOB Başkanı Odakır, Ahilik Teşkilatı'nın önemine dikkati çekti.

        Ahi Evran'ın Kayseri'de Ahilik Teşkilatı'nın kurulmasında öncülük ettiğini anlatan Odakır, ahilerin toplumun dertleriyle dertlendiğini, yöneticilerle halk orasında köprü kurduğunu anlattı.

        Vali Gökmen Çiçek ise ahiliğin kentte devam ettiğini, bunu en iyi şekilde 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev yaptığı kentlerde Kayserili esnafın her ihtiyaca cevap vermesiyle gördüğünü dile getirdi.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da yılın ahisinin seçildiğini anımsatarak, internet üzerinden ürettiği ürünleri satan kadın ve genç girişimcilere yönelik de bir kategori hazırlanabileceğini belirtti.

        CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ise ahilik ahlakının gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti.

        Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da ahiliğin sadece esnaflığı temsil etmediğini Anadolu'nun Türkleşmesinde de payının büyük olduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından yılın ahisi seçilen traktör ustası Hüsamettin Öktem'e kaftanı giydirildi.

        Yılın kalfası seçilen kuaför Seher Dinemis ile yılın çırağı olarak belirlenen berber Mustafa Koçak'a plaketleri verildi.

        Tören pilav dağıtımıyla sona erdi.

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