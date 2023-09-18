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        Büyükşehir Belediyesinden kente gelen öğrencilere rehberlik hizmeti

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kente ilk defa gelen ve üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için rehberlik ve danışmanlık hizmeti başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 14:10 Güncelleme: 18.09.2023 - 14:10
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        Büyükşehir Belediyesinden kente gelen öğrencilere rehberlik hizmeti
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kente ilk defa gelen ve üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için rehberlik ve danışmanlık hizmeti başlattı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri ile Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Talas Kız Yurdu ve Cumhuriyet Meydanı'nda üniversiteye yeni başlayan öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti verecek.

        Başlatılan hizmet çerçevesinde üniversiteye yeni başlayan öğrencilere kentin tanıtımı ve imkanları ile ilgili rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilirken, öğrencilerin talep ve önerileri de kayıt altına alınarak anında belediyenin ilgili birimlerine iletilecek.

        Bugün başlayan ve dört ayrı noktada verilecek olan rehberlik ve danışmanlık hizmeti saat 09.00'dan 17.00'ye kadar devam edecek.

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