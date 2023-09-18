Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Talas'ın Gezici Kanser Tarama aracıyla erken teşhis hayat kurtarıyor

        Talas Belediyesinin Gezici Kanser Tarama Aracı çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 14:17 Güncelleme: 18.09.2023 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Talas'ın Gezici Kanser Tarama aracıyla erken teşhis hayat kurtarıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Talas Belediyesinin Gezici Kanser Tarama Aracı çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin hazırlayarak İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis ettiği Gezici Kanser Tarama Aracı, uzman ekiplerle kırsal mahalleleri gezip kanser taraması yaparak hastalığın erken teşhisine imkan sağlıyor.

        Kuruköprü Mahallesi ile başlayıp Kepez, Süleymanlı, Reşadiye ve Zincidere mahalleleriyle devam eden kanser tarama çalışmasında şu ana kadar 117'si mamografi testi olmak üzere toplam 339 test yapıldı.

        Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan mahalle sakinleri de hizmetin çok yerinde ve yararlı olduğuna dikkati çekiyor.

        Her hafta perşembe günü bir kırsal mahalleye giden Gezici Kanser Tarama Aracı, 21 Eylül'de Çömlekçi Mahallesi'nde olacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Arabayı 7 kişinin üstüne sürmüştü! Cezası belli oldu
        Arabayı 7 kişinin üstüne sürmüştü! Cezası belli oldu
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Tesla'yı kim kapacak?
        Tesla'yı kim kapacak?
        "Önlem almazsa kazalar olur"
        "Önlem almazsa kazalar olur"
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        Buruk için yeni sözleşme açıklaması!
        Buruk için yeni sözleşme açıklaması!
        Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusu kurmuştu!
        Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusu kurmuştu!
        Çin’de Savunma Bakanı 3 haftadır ortada yok
        Çin’de Savunma Bakanı 3 haftadır ortada yok
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Gordion UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
        Gordion UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        TL mevduatın artış hedefini yükseltti
        TL mevduatın artış hedefini yükseltti
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi azaldı
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi azaldı
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Ziyech formayı kaptı!
        Ziyech formayı kaptı!
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediyesinden kente gelen öğrencilere rehberlik hizmeti
        Büyükşehir Belediyesinden kente gelen öğrencilere rehberlik hizmeti
        Kayseri'de Ahilik Haftası kutmaları başladı
        Kayseri'de Ahilik Haftası kutmaları başladı
        ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 4 YARALI
        ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 4 YARALI
        Alkollü sürücünün kullandığı otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
        Alkollü sürücünün kullandığı otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
        Kayseri'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Kayseri'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Talasgücü Belediyespor - Mardin 1969 Spor: 2-0
        Talasgücü Belediyespor - Mardin 1969 Spor: 2-0