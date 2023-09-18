Talas'ın Gezici Kanser Tarama aracıyla erken teşhis hayat kurtarıyor

Talas Belediyesinin Gezici Kanser Tarama Aracı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin hazırlayarak İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis ettiği Gezici Kanser Tarama Aracı, uzman ekiplerle kırsal mahalleleri gezip kanser taraması yaparak hastalığın erken teşhisine imkan sağlıyor.

Kuruköprü Mahallesi ile başlayıp Kepez, Süleymanlı, Reşadiye ve Zincidere mahalleleriyle devam eden kanser tarama çalışmasında şu ana kadar 117'si mamografi testi olmak üzere toplam 339 test yapıldı.

Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan mahalle sakinleri de hizmetin çok yerinde ve yararlı olduğuna dikkati çekiyor.

Her hafta perşembe günü bir kırsal mahalleye giden Gezici Kanser Tarama Aracı, 21 Eylül'de Çömlekçi Mahallesi'nde olacak.