Kayseri'nin 4. OSB'si yeşil OSB olacak

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) öncülüğünde kurulum çalışmaları devam eden 4. Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) istişare toplantısı düzenlendi.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında odada düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Ekici, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, İncesu OSB Başkanı İrfan Püsküllü ve üyeler katıldı.

Toplantıda Mimarsinan OSB Müdürü Baki Uludağ, 4. OSB ile ilgili yürütülen çalışmalar ve bundan sonraki süreç hakkında bilgi verdi.

KAYSO Başkanı Büyüksimitci, 4. OSB'nin kuruluş çalışmalarında sona yaklaşıldığını, müteşebbis heyet oluşturma aşamasında olduklarını belirtti.

Yeni kurulacak OSB ile ilgili sanayicilerden 1600'ün üzerinde talep aldıklarını anlatan Büyüksimitci, bölgede katma değeri yüksek, orta ve ileri düzey teknolojik yatırım yapmak isteyen sanayicilere öncelik vermeyi arzuladıklarını kaydetti.

Büyüksimitci, 4. OSB'nin önemine değinerek, "Şehrimizin doğusunda, Sivas yolu 25. kilometrede kurulacak yeni OSB'de en az 10 bin istihdam hedefimiz var. Burası şehrimizde planlanan ilk yeşil OSB olacak. Çevre dostu olması, enerji verimliliği ve yalın üretim gibi birçok konuda öne çıkacak. Yerleşim yerlerine ve demir yoluna yakınlığı da bizim için ciddi bir avantaj." ifadelerini kullandı.