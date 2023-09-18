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        Kayseri Valisi Çiçek'in Gaziler Günü mesajı

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 15:38 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:38
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        Kayseri Valisi Çiçek'in Gaziler Günü mesajı
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        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çiçek, mesajında ülkenin her karış toprağında, vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için her türlü imkansızlıklara karşı canını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerin milletin gurur kaynağı olduğunu belirtti.

        Bu toprakları vatan kılan aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin üstün fedakarlıklarının ve mukaddes hatıralarının asla unutulmayacağını ifade eden Çiçek, mesajına şöyle devam etti:

        "Milli varlığımızın güvencesi olan gazilerimize vefa ve minnet duygusuyla her zaman sahip çıkarak layık oldukları hürmeti göstereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize ve değerli ailelerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."

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