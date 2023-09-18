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        Kayseri'de en güzel vitrine sahip esnaflar plaketle ödüllendirildi

        Kayseri'de, Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen "En Güzel Vitrin Yarışması"nda dereceye giren esnaf plaket ve çiçekle ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 17:50 Güncelleme: 18.09.2023 - 17:50
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        Kayseri'de en güzel vitrine sahip esnaflar plaketle ödüllendirildi
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        Kayseri'de, Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen "En Güzel Vitrin Yarışması"nda dereceye giren esnaf plaket ve çiçekle ödüllendirildi.

        Yarışma kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucu "Divan Pastanesi", "Ünlüel Gümüş ve Tesbih" ile "Erçalık Kuruyemiş" en güzel vitrine sahip iş yerleri olarak seçildi.

        Ahilik İl Kutlama Komitesi Başkanı ve Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mercan, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ve KESOB Başkanvekili Altan Aydemir'den oluşan heyet esnafları ziyaret ederek plaket ve çiçek takdim etti.

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