Kayseri'de 15 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Giriş: 18.09.2023 - 21:02 Güncelleme: 18.09.2023 - 21:08
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Anafartalar Mahallesi Mevsim Sokak'taki 15 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatte söndürdüğü yangın nedeniyle çatıda ve son kattaki dairenin bazı bölümlerinde hasar oluştu.