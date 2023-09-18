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        Kayseri'de 15 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 21:02 Güncelleme: 18.09.2023 - 21:08
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        Kayseri'de 15 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Anafartalar Mahallesi Mevsim Sokak'taki 15 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saatte söndürdüğü yangın nedeniyle çatıda ve son kattaki dairenin bazı bölümlerinde hasar oluştu.

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