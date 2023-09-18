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        3. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 21:53 Güncelleme: 18.09.2023 - 22:05
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        3. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı.

        Mimarsinan Parkı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Gökmen Çiçek, koşunun kentteki birlik ve beraberliğe büyük katkılar sunduğunu söyledi.

        Koşunun Mimar Sinan adına düzenleniyor olmasının da çok önemli olduğuna vurgu yapan Çiçek, Kayseri'de her yaştan vatandaşı etkinliğe davet etti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kentin tanıtımı için ellerinden geleni yaptıklarını ve uluslararası organizasyonlara daha çok önem verdiklerini belirtti.

        Bu yıl katılımın daha yüksek olacağının altını çizen Büyükkılıç, "Şu an itibarıyla 7 bin 500 başvuru var. Pazar gününe kadar bu sayının çok daha artacağının düşünüyoruz. Kayseri'nin sporun ve sporcunun yanında bir şehir olduğunu kanıtlayacağız." diye konuştu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise Kayseri'de kendini geliştirmek isteyen her sporcu için altyapı bulunduğunu ve şehirden çok sayıda milli sporcu çıktığını kaydetti.

        Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş da yarı maratona bin 500'ün üzerinde başvuru olduğunu belirtti.

        Somtaş, maratonda 453 bin lira ödül dağıtılacağını da sözlerine ekledi.

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