Yeni nesil çelik kapılarda teknoloji sanatla buluşuyor MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Türkiye'de üretilen ve uluslararası piyasada fiyat ve güvenlik nedeniyle tercih edilen çelik kapılar, yenilikçi üreticiler tarafından teknoloji ve sanatla buluşturuluyor.

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Türkiye'de üretilen ve uluslararası piyasada fiyat ve güvenlik nedeniyle tercih edilen çelik kapılar, yenilikçi üreticiler tarafından teknoloji ve sanatla buluşturuluyor.

Uluslararası piyasada aranır hale gelen Türkiye üretimi çelik kapılar, gelişen teknolojiye paralel farklı güvenlik sistemleriyle donatılıyor.

Sektörde yaklaşık 260 milyon dolarlık ihracatla dünyada 8. sırada yer alan Türkiye, geleneksel çelik kapılara dijital ekran, parmak izi okuma, yüz tanıma ve uzaktan kontrol gibi birçok özellik eklerken, görselliğe de büyük önem veriyor.

Çelik Kapı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kaya, güvenlik ürünü de olan çelik kapıları farklı bir noktaya getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Gelişen teknolojiyle kapılara birden fazla özellik yüklendiğini belirten Kaya, şunları ifade etti:

"Çelik kapıyı, dekorasyon malzemesi haline getiriyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarla bir akıllı ev konsepti haline getirmeye çalışıyoruz. Bazı pazarlarda güvenlik, bazı pazarlarda dekorasyon ön planda, bazı pazarlarda ise bütün bu unsurların üzerine yazılım da isteniyor. Özellikle Türkiye pazarında şu anda biz çelik kapı üzerine dekorasyon ve yazılımı da ekliyoruz. Siz evinizi uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. İş yerindeyken zilinize basan insanları takip edebiliyorsunuz. Siz iş yerinizdeyken evinizin kapısını açıp birisinin içeriye girmesine ve kaç dakika kalacağına kadar planlayabiliyorsunuz. Bu tip teknolojileri kullanıyoruz. Bazı pazarlarda iklime dayanıklılık tercih ediliyor. Bununla alakalı ciddi çalışmalarımız var."

Kaya, AR-GE çalışmalarıyla çelik kapı sektörünü farklı yerlere taşımaya çalıştıklarını vurguladı.

Kayseri'de düzenlenen "Kapex Anadolu Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı"na katılan bir çelik kapı firmasının sahibi Ahmet Metin de farklı özelliklerde ürünler ortaya çıkardıklarını dile getirdi.

Müşterinin istediği özellikleri kapılara eklediklerini söyleyen Metin, şöyle dedi:

"Parmak izi okuma, şifreli giriş, IC kartla girişimiz, anahtarımız, kameramız ve yüz tanıma sistemi gibi özelliklerimiz var. Mesela siz evde olmadığınızda kapı çaldığında kameramız size dışarıdakini gösteriyor. Evde değilseniz bile internet bağlantısı ve telefon aracılığıyla kapıdaki kişiyle görüntülü görüşebiliyorsunuz. Siz evde olmadığınızda ziyaret veya hırsızlık amacıyla gelenlerin fotoğrafını alıp telefonunuza gönderiyor. Dilerseniz kapınızı uzaktan açabiliyorsunuz. Olumsuz bir durumda, hırsızlık girişimi olduğunda veya kapı zorlandığında alarm devreye girip kendini kilitliyor."

Çelik kapı üreticisi Burak Erdem de Huş ağacından imal ettikleri kapıların su geçirmediğini, güneş ışığından etkilenip renginin sararmadığını, kabarmadığını ve yangına karşı dayanıklı olduğunu belirtti.

Fas, Cezayir ve Tunus gibi ülkelere ihracat yaptıklarını dile getiren Erdem, kapılarını Almanya'da 48 saat teste soktuklarını ve bu özelliklerden dolayı onay belgesi aldıklarını ifade etti.

- "Hayal gücüyle çalışıyoruz"

Çelik kapı üreten bir firmanın sahibi Burak Yoncacı da çelik kapıları sanatla buluşturduklarını söyledi.

Heykeltıraş, ressam ve mimarlarla çalıştıklarını anlatan Yoncacı, "Burada müşterinin isteğine ve arzusuna göre heykeltıraşlar çalışıyor. Resim ve rölyef çalışmaları olabiliyor. Aslına bakarsanız tamamen hayal gücüyle çalışıyoruz. Bir müşterimiz heykeltıraş kabartma olarak kendi görselini istemişti ve o yapılmıştı. Sonrasında diğer bir müşterimiz yine aynı şekilde yarış pistindeki bir motosiklet istemişti. Biz işin her zaman için sanat boyutunda olduk." diye konuştu.