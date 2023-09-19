Kayseri'de Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
Kayseri'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.
Kayseri'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.
Program, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşan Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, Kayseri'de 307 Kıbrıs ve 6 Kore gazisi bulunduğunu söyledi.
Balcı, "Gaziler Günü olarak kutladığımız 19 Eylül aynı zamanda Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin kuruluş günüdür." dedi.
Konuşmanın ardından katılımcılar, Kayseri Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.