Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

        Kayseri'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 11:26 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

        Program, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende konuşan Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, Kayseri'de 307 Kıbrıs ve 6 Kore gazisi bulunduğunu söyledi.

        Balcı, "Gaziler Günü olarak kutladığımız 19 Eylül aynı zamanda Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin kuruluş günüdür." dedi.

        Konuşmanın ardından katılımcılar, Kayseri Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!

        Benzer Haberler

        Yeni nesil çelik kapılarda teknoloji sanatla buluşuyor
        Yeni nesil çelik kapılarda teknoloji sanatla buluşuyor
        Tesadüfen eline geçen süs kabağı tohumu gelir kapısı oldu
        Tesadüfen eline geçen süs kabağı tohumu gelir kapısı oldu
        Kayseri'de 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        3. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı
        3. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı
        Kayseri'de 15 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de 15 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de en güzel vitrine sahip esnaflar plaketle ödüllendirildi
        Kayseri'de en güzel vitrine sahip esnaflar plaketle ödüllendirildi