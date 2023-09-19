Sarıoğlan'da Gaziler Günü kutlandı
Sarıoğlan ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Giriş: 19.09.2023 - 13:00 Güncelleme: 19.09.2023 - 13:03
Sarıoğlan ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önündeki törende Kaymakamı Fatih Güner ve Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Jandarma Astsubay Çavuş Muhammed Özdemir'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapmasının ardından protokol üyeleri, gazilerin gününü kutladı.