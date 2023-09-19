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        Sarıoğlan'da Gaziler Günü kutlandı

        Sarıoğlan ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 13:00 Güncelleme: 19.09.2023 - 13:03
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        Sarıoğlan'da Gaziler Günü kutlandı
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        Sarıoğlan ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hükümet Konağı önündeki törende Kaymakamı Fatih Güner ve Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Jandarma Astsubay Çavuş Muhammed Özdemir'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapmasının ardından protokol üyeleri, gazilerin gününü kutladı.

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