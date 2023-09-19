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        Kayseri'de 2 ev yangında zarar gördü

        Kayseri'de müstakil evin bahçesinde başlayıp bitişikteki eve sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 13:20 Güncelleme: 19.09.2023 - 13:39
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        Kayseri'de 2 ev yangında zarar gördü
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        Kayseri'de müstakil evin bahçesinde başlayıp bitişikteki eve sıçrayan yangın söndürüldü.

        Köşk Mahallesi Eser Sokak'ta tek katlı müstakil evin hurda ve kağıt malzeme bulunan bahçesinde yangın çıktı. Evi saran alevler, bitişindeki evin çatısına da sıçradı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        İki evde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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