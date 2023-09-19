ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun çalışmalarını değerlendirdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, görev süresindeki çalışmalarını değerlendirdi.

Yerleşke içinde üniversite vakfı tarafından işletilen Botanik Alakart'ta gazetecilerle bir araya gelen Altun, göreve geldiği günden bu yana yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Erciyes Teknopark'ta yürütülen Ar-Ge faaliyetlerini anlatan Altun, Teknopark'ın kentte kurulacak Tomtaş Havacılık AŞ'nin kuruluş çalışmalarına destek olduğunu söyledi.

Teknopark'ta 750 kilovat/saat güneş enerji santrali projesinin tamamlandığını aktaran Altun, Teknopark'a yeni bir genişleme bölgesi kurulması için ihale yaptıklarını kaydetti.

Araştırma Dekanlığı ile Ar-Ge Park projelerini hayata geçirdiklerini anlatan Altun, burada oluşturulan nitelikli araştırma grupları ile yürütülen Ar-Ge faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Hayırseverlerin desteği ile yürütülen alt yapı çalışmalarını da gazetecilerle paylaşan Altun, ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde inşaatına devam edilen acil binasının bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını kaydetti.

Planladıkları projelere de değinen Altun, 1500 yataklı yeni bir hastane projeleri olduğunu, proje bütçesinin 2024 yılında alınmasını planladıklarını dile getirdi.

Bu yıl ERÜ'ye 8 bin 14 öğrencinin kayıt yaptırdığını belirten Altun, yabancı öğrencilerle ve yatay geçişlerle bunun 12 bini bulmasını beklediklerini sözlerine ekledi.