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        Kayseri'de FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 15:42 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:27
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        Kayseri'de FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ adına faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin saklandığı adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelilerin saklandığı evlerin kapılarında özel kilit tertibatı olduğu öğrenildi.

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