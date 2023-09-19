Kayseri'de FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ adına faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin saklandığı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerin saklandığı evlerin kapılarında özel kilit tertibatı olduğu öğrenildi.