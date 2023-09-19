Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserispor, Beşiktaş maçına odaklandı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar, ligin 6. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 19:35 Güncelleme: 19.09.2023 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor, Beşiktaş maçına odaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar, ligin 6. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi.

        Uçar, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve başlamasının ardından ilk maçta Gaziantep FK'yi yenerek 3 puan aldıklarını ve bunun camiaya çok iyi geldiğini belirtti.

        Kayserispor'un zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Uçar, "Tek antrenmanla çıktığımız Gaziantep FK maçından 3 puan almak bizim için çok önemliydi. Bunu başardığımız için mutluyuz." dedi.

        Uçar, alınan galibiyetin gelecek haftalar açısından moral olduğunu dile getirdi.

        - "Zor bir maç bizi bekliyor"

        Ligin 6. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını aktaran Uçar, şunları kaydetti:

        "İstanbul deplasmanları her anlamda zordur. Beşiktaş iyi kadrosu olan bir takım. Özellikle transfer döneminin bitimiyle beraber daha alternatifli bir kadro oluşturdular. Perşembe günü oynayacakları maçı da takip edeceğiz. Zor bir maç bizi bekliyor, kaliteli ve güçlü oyunu olan bir takım. Kayserispor olarak oraya tamamen kendi oyunumuzu oynamak için gidiyoruz. Sahada kazanmak için elinden geleni yapan, oynayabildiği kadar dominant bir oyun oynayan, seyredenlere seyir zevki veren, hiçbir rakipten çekinmeyen bir Kayserispor izlettirmek bizim birincil amacımız olacak. Umarım bunu başarırız."

        - Yeni transferler başarıya inanıyor

        Sarı-kırmızılı takımın yeni transferlerden Julian Jeanviver ise Kayserispor'un iyi oyuncu grubu ve teknik ekibe sahip olduğunu söyledi.

        Gaziantep FK maçında kadroda olduğunu ancak maçta oynama şansı bulamadığını belirten Jeanviver, "İlk maçımda takımımın galip gelmesi benim için olumlu bir durum. Özellikle savunma oyuncusu olarak takımın gol yemeden 3 puan alması beni ayrıca mutlu etti." şeklinde konuştu.

        Hasan Ali Kaldırım da Kayserispor'un kendisini için çok önemli olduğunu ve yeniden sarı-kırmızılı formayı giyeceğini için heyecanlı olduğunu kaydetti.

        Takımın başarısı için elinden geleni yapacağını aktaran Hasan Ali, şöyle konuştu:

        "Evime, yuvama geldim, burası benim için her zaman özeldi. Deplasmanda ülkemizin 3 büyükleri arasında yer alan Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Kolay olmayacak, zor bir maç olacak. Özellikle Beşiktaş geçtiğimiz hafta kaybettikten sonra iç sahada güçlü bir oyun ile kendini affettirmeye çalışacaktır. Bizde bu hafta kazanarak, öz güven kazandık. Daha zamanımız var, hocamızla maça iyi hazırlanarak, iyi bir oyun sergilemek istiyoruz. Kaybedecek bir şeyimiz yok, taraftarımıza iyi bir oyun seyrettirmek istiyoruz. Çalışmayı seven birisiyim, bir eksiğimin olduğunu düşünmüyorum. Belki maç eksiğim var diye düşünebilirsiniz ama onun da olduğunu düşünmüyorum. Hocamız şans verirse bunu da ispatlayacağımı düşünüyorum."

        - Antrenman

        Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Kayserispor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, pas ve dar alanda topa sahip olma çalışmalarıyla başladı.

        İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla sonlandı.

        Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        En sıcak en kurak günler
        En sıcak en kurak günler
        Halka arzlar sağlıklı mı?
        Halka arzlar sağlıklı mı?
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        Haluk Levent’ten gazilere konser
        Haluk Levent’ten gazilere konser
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!

        Benzer Haberler

        Recep Uçar: Zor bir maç bizi bekliyor
        Recep Uçar: Zor bir maç bizi bekliyor
        Kayseri'de FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Kayseri'de FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun çalışmalarını değerlendirdi
        ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun çalışmalarını değerlendirdi
        Kayseri'de 2 ev yangında zarar gördü
        Kayseri'de 2 ev yangında zarar gördü
        Sarıoğlan'da Gaziler Günü kutlandı
        Sarıoğlan'da Gaziler Günü kutlandı
        Kayseri'de Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Kayseri'de Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi