Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Erciyes Dağı'nda mahsur kalan Polonyalı dağcı kurtarıldı

        Erciyes Dağı'na tırmanırken mahsur kalan Polonyalı dağcı Daniel's Baranowski kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 05:53 Güncelleme: 20.09.2023 - 06:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erciyes Dağı'nda mahsur kalan Polonyalı dağcı kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erciyes Dağı'na tırmanırken mahsur kalan Polonyalı dağcı Daniel's Baranowski kurtarıldı.

        Dağda izinsiz zirve tırmanışı yaparken Hörküç Kaya bölgesinde mahsur kalan Daniel's Baranowski (29), Uluslararası Acil Durum Koordinasyon Merkezine ihbarda bulundu.

        Bunun üzerine harekete geçen AFAD, JAK, UMKE ve HADAK Dağcılık Kulübünden 25 kişilik ekibin çalışmasıyla, Erciyes'in 3600 rakımındaki Baranowski'ye 6,5 saat sonra ulaşıldı.

        Sağlık durumu iyi olan ve bulunduğu yerden yaklaşık 3 saatte indirilen dağcı, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

        Baranowski, öncesinde planlamamasına rağmen gece saat 04.00'te Erciyes Dağı'na çıkmaya başladığını anlatarak, "Sadece haritadan takip ederek yola çıktım. Böyle bir şey yaşandığı için özür dilerim." dedi.

        Tekir Kapı bölgesine getirilen Baranowski, sağlık ekiplerince kontrol edildi. Baranowski, hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

        Öte yandan, Baranowski'nin bisikletiyle Polonya'dan Türkiye'ye gelerek Erciyes Dağı'ndaki kamp alanında çadır kurduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü, 18 yaralı
        Yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü, 18 yaralı
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Kontrolden çıkan araç faciaya yol açtı
        Kontrolden çıkan araç faciaya yol açtı
        Domuz sanıp arkadaşlarını vurdular
        Domuz sanıp arkadaşlarını vurdular
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Buruk'tan Kopenhag ve Zaha sözleri
        Buruk'tan Kopenhag ve Zaha sözleri
        En sıcak en kurak günler
        En sıcak en kurak günler
        Halka arzlar sağlıklı mı?
        Halka arzlar sağlıklı mı?
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor

        Benzer Haberler

        Polonyalı dağcı, Erciyes Dağı'nda mahsur kaldı (3)
        Polonyalı dağcı, Erciyes Dağı'nda mahsur kaldı (3)
        Polonyalı dağcı, Erciyes Dağı'nda mahsur kaldı (2)
        Polonyalı dağcı, Erciyes Dağı'nda mahsur kaldı (2)
        POLONYALI DAĞCI, ERCİYES DAĞI'NDA MAHSUR KALDI  
        POLONYALI DAĞCI, ERCİYES DAĞI'NDA MAHSUR KALDI  
        Polonyalı dağcı, Erciyes Dağı'nda mahsur kaldı
        Polonyalı dağcı, Erciyes Dağı'nda mahsur kaldı
        Erciyes Dağı'nda mahsur kalan Polonyalı dağcıyı kurtarmak için çalışma başl...
        Erciyes Dağı'nda mahsur kalan Polonyalı dağcıyı kurtarmak için çalışma başl...
        Kayserispor, Beşiktaş maçına odaklandı
        Kayserispor, Beşiktaş maçına odaklandı