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        Kayseri'de öldürülen Edanur'un ailesi oturma eylemi yaptı

        Kayseri'de 13 Eylül'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 18 yaşındaki Edanur Çoban'ın ailesi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olaya tepki göstermek için oturma eylemi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 13:53 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:09
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        Kayseri'de öldürülen Edanur'un ailesi oturma eylemi yaptı
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        Kayseri'de 13 Eylül'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 18 yaşındaki Edanur Çoban'ın ailesi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olaya tepki göstermek için oturma eylemi yaptı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda, öldürülen Edanur Çoban'ın babası Akın, annesi Tuğba Çoban ve kardeşlerinin yanı sıra Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu, Kayseri Baro Başkanı Ali Köse ve vatandaşlar bir araya geldi.

        Saldırıya tepki göstermek için buradaki oturma eylemine katılanlar "Bireysel silahlanmaya son", "Gardiyan olacaktı, cennette bir kuş oldu" yazılı pankart taşıdı.

        Ayşe Uzunlu, yaptığı konuşmada, genç kızın adalet yüksekokulunu kazandığını ve gardiyan olmak istediğini ancak cennette bir kuş olduğunu söyledi.

        Kadın cinayetlerine ilişkin daha önce de çoğu kez yapılması gerekenleri dile getirdiklerini belirten Uzunlu, "Anlattık anlamadılar, konuştuk duymadılar. Bizim şimdi susma zamanımız, susarak acımızı haykırıyoruz. Çok derin bir acı yaşıyoruz." dedi.

        Edanur'un annesi Tuğba Çoban da kızını öldürenin hapisten çıkmamasını istedi.

        Kızının Tokat'ta adalet meslek yüksekokuluna gideceğini, bu nedenle hazırlık yaptığını anlatan anne Çoban, "İki valiz kıyafet aldım, her şeyin etiketi üstünde kaldı. Ben bunu hak etmedim, Edanur bunu hak etmedi. Madem idam yok, gün yüzü görmesini istemiyorum, çıkmasın, çıkamasın oradan." diye konuştu.

        Yanında getirdiği kızının valizindeki eşyasını gösterirken gözyaşı döken Çoban, olayın yaşandığı gün internetten gardiyan formalarına baktıklarını, kızının kalacağı yurdun çıkmasına da çok sevindiklerini anlattı.

        - "Başka Edanur'ların, annelerin, babaların canı yanmasın"

        Baba Akın Çoban da kızının adalet sağlamak için bu bölümü okuyacakken umutlarının yarım kaldığını dile getirdi.

        Kızının hayallerini anlatan Çoban, "Belki hakim, belki gardiyan, avukat olacaktı. Yükselebileceği kadar yükselecekti. Biz sesimizi duyurmak istiyoruz. Başka Edanur'ların, annelerin, babaların canı yanmasın. Lütfen sesimizi duysunlar, 3-5 sene, 10 sene yatıp dışarı çıkmalarını istemiyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anbar Mahallesi'nde 13 Eylül'de, üniversite eğitimine harçlık biriktirmek için çalıştığı lokantadan çıkan Edanur Çoban, sokakta erkek arkadaşı olduğu iddia edilen G.Ç. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş, yakalanan şüpheli tutuklanmıştı.

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