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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 16:27 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:27
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 71 gram sentetik uyuşturucu, 86 gram eroin ve uyuşturucu içerikli 5178 hap ile hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 9 zanlı, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

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