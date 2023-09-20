Sarıoğlan Kaymakamı Güner, genç okçuları ağırladı

Sarıoğlan Kaymakamı Fatih Güner, makamında ağırladığı genç okçulara teşekkür belgeszi verdi.

Güner, hafta sonu Kayseri'de düzenlenen Şehit Komandolar Okçuluk Yarışması'na 9-12 yaş kategorisinde katılan Ümmügülsüm Ilgın ve Nurcan Ardahan'ı makamında kabul etti.

İlçedeki gençleri spora yönlendirmeyi, sağlıklı yaşam tarzı benimsemelerine katkı sunmayı amaçladıklarını belirten Güner, sporculara teşekkür belgesi verdi.

Ümmügülsüm Ilgın ve Nurcan Ardahan da ilk kez katıldıkları yarışmada çok az puanla dereceyi kaçırdıklarını belirterek, Kaymakam Güner'e teşekkür etti.