Mame Thiam, attığı gollerle Kayserispor'a ilk 5 haftada büyük katkı verdi

SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un bu sezon attığı 6 golün 5'ini, sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'de en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanına da sahip olan Senegalli yıldızı Mame Thiam kaydetti.

Thiam, bu sezon sarı-kırmızılı ekibin rakip ağları havalandırdığı 6 golün 5'ine imzasını atarak, alınan 9 puana doğrudan katkı sağladı.

Ligde yapılan karşılaşmaların tamamında ilk 11'de sahaya çıkarak 90'ar dakika oyunda kalan Thiam, ilk golünü deplasmandaki İstanbulspor maçında attı.

Daha sonra Kayserispor'un evinde oynadığı Samsunspor karşılaşmasında da fileleri havalandıran Thiam, Antalyaspor maçında 1 ve Gaziantep FK mücadelesinde de 2 kez gol sevinci yaşadı.

Thiam, takım arkadaşı Anthony Uzodimma'nın Samsunspor maçında attığı golün de asistini yapan isim oldu.

Aynı zamanda 25 golle Kayserispor'un Süper Lig'de en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanını kazanan Thiam, bu alanda 21'er golü bulunan Ariza Makukula ve Bobo'yu geride bıraktı.

Senegalli futbolcu, Süper Lig'deki gol krallığı yarışında ise 5 golü bulunan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile zirveyi paylaşıyor.

- "Gol krallığını konuşmak için daha çok erken"

Sezonun ilk 5 haftasını AA muhabirine değerlendiren Thiam, sezon öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.

Bir süredir devam eden transfer yasağının kalktığını anımsatan Thiam, "Yeni arkadaşlarımız takıma dahil oldu ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Şu an için iyi bir durumdayız. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Gol krallığı konusunda konuşmak için daha çok erken. Icardi çok iyi bir oyuncu. Şu an Kayserispor'un hedefleri doğrultusunda nasıl daha iyi olabileceğimizi düşünüyoruz. Her şeyin kendi adıma, kulübüm adına iyi olmasını umut ediyorum ve bunun için çalışıyorum." dedi.

Thiam, Kayserispor gibi önemli bir camianın Süper Lig'de en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanına sahip olmanın kendisini ziyadesiyle mutlu ettiğini ve bu durumdan keyif aldığını kaydetti.

Daha yolun başında olduklarının altını çizen Thiam, şunları söyledi:

"Hedeflerimiz var. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Takımımı en iyi şekilde temsil etmek adına çalışmaya devam edeceğiz. Yeni transferlerle birlikte daha güçlü hale geldik. Başkanımızın ve sportif direktörümüzün kafasında oyunsal anlamda bazı fikirler vardı. Transferlerin bu doğrultuda yapıldığını düşünüyorum. Yeni transferlerin takıma çok fazla katkısı olacağını düşünüyorum. Bize düşen yeni kurulan ekiple birlikte Kayserispor'u daha yukarılara taşımak olacaktır. Ben inançlı bir insanım. Başımıza gelen her şeyin bir nedeni olduğunu düşünüyorum. Kayserispor'da çok zor dönemler geçirdik ama benim karakterimde çok çalışmak var. Şartlar ne olursa olsun çalışmak."

- "Ülkemin milli takımında oynayabilmek benim için çok önemli"

Her sporcunun milli takım hayali bulunduğunu da aktaran Thiam, "Bir Senegalli olarak ülkemin milli takımında oynayabilmek benim için çok önemli. Daha önce bu gururu yaşadım. Bu şansı tekrar yakalamak isterim. Milli takımın da bir hocası var. Onun bir oyun anlayışı var. Ben kendi kulübümde başarılı olup oraya gitmeye hak kazanmayı isterim. Tabii ki milli takım hocasının da oyun anlayışında bana yer vermesi gerekiyor. Milli takım hocasının da her türlü seçimine saygı duyuyorum. Seçilebilirsem Senegal milli forması altında terimin son damlasına kadar mücadele ederim." diyerek sözlerini tamamladı.