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        OSBÜK İç Anadolu Bölge Toplantısı, Kayseri'de yapıldı

        Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından Kayseri'de İç Anadolu Bölge Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 17:17 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:28
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        OSBÜK İç Anadolu Bölge Toplantısı, Kayseri'de yapıldı
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        Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından Kayseri'de İç Anadolu Bölge Toplantısı yapıldı.

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün ev sahipliğindeki toplantıda yaptığı konuşmada, hem Türkiye hem de dünya açısından son 10 yılın çalkantılı geçtiğini, son birkaç yıldır da çalkantıların derinliğinin arttığını, önlerindeki dönemde daha sert dalgaların da gelebileceğini söyledi.

        Türk sanayisi bir imparatorluk olarak görülürse bu imparatorluğun istihdam, sanayi alanları, ulaşım, depolama, lojistik, liman gibi birçok parametre açısından doğal sınırlarına ulaştığını ifade eden İnan, "Aslında hep beraber bir sıkışmışlık hissediyoruz. Bir taraftan bu sıkışmışlık bizleri sıkarken bir taraftan da ben şu heyecanı duyuyorum, bunlar aslında bir doğum sancısı." dedi.

        Negatif gibi gözüken birçok gündemin aslında pozitif olduğunu belirten İnan, şöyle konuştu:

        "Bu doğum sancılarını inşallah büyük hamlelerle çok ciddi bir kabuk çatlaması haline dönüştürebilirsek önümüzdeki beş yılda, buradan sanayimiz ve ülkemiz küçük adımlarla değil, büyük adımlarla hareket ederek çıkabilir. Bizler bunun için çalışmaya başladık. Bizim öncelikle hedefimiz sanayi alanlarını iki katına çıkarmak. Bu çok kolay bir şey değil ama biz ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız, başka bir yöntemi yok. Bugüne kadar gelmiş alışkanlıklarımızla bunu yapamayacağımız gözüküyor. Hakikaten ya bir yol bulup ya bir yol açmak için cansiperane çalıştığımızı bilmenizi isterim."

        İnan, Kayseri'nin 4. OSB'sinde yer için 30 milyon metrekare talep varken 2 milyon metrekaresinin karşılanabileceğini öğrenmesi üzerine buna hemen bir çare bulmaya çalışacaklarını kaydetti.

        OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ise İç Anadolu'daki OSB'lerin hayati öneme sahip olduğunu, Türkiye'de sanayi deyince akla ilk önce Marmara Bölgesi'nin geldiğini ancak organize sanayi bölgelerinin Anadolu'ya yayıldığını, yayılmaya ve gelişmeye de devam ettiğini söyledi.

        Türkiye'nin yeni Marmara bölgelerine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kütükcü, "Türkiye'nin yeni Marmara bölgesi, Ankara-Konya-Karaman-Aksaray-Niğde-Nevşehir ve Kayseri aksını kapsayacak şekilde İç Anadolu'da yükselmelidir. Yeni sanayi havzası hinterlandındaki şehirlerimizin altyapılarını özellikle de yatırım alanlarını, demiryolu ulaşım akslarını, eğitim altyapılarını, sosyal yaşam alanlarını ve diğer tüm yatırım imkanlarını hazırlamak durumundayız. Ülkemizin büyümesi ve üretim odaklı kalkınması için yurdun dört bir yanında yeni sanayi alanlarına ihtiyacımız var." diye konuştu.

        Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci de kentin sanayisiyle ilgili bilgi verdi, sanayicilerin taleplerini iletti.

        OSB Başkanı Mehmet Yalçın ise programa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

        Programda Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından program basına kapalı devam etti.

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