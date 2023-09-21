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        Kayseri'de Aile Çalıştayı yapıldı

        Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Güçlü Ailenin Toplum İçin Önemi konulu çalıştay düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 17:28 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:51
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        Kayseri'de Aile Çalıştayı yapıldı
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        Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Güçlü Ailenin Toplum İçin Önemi konulu çalıştay düzenlendi.

        Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki çalıştay, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir, ailenin mutluluğu ve huzurlu olmasının toplumu da etkilediğini belirtti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde 81 ilde aile çalıştayları düzenlendiğini hatırlatan Özdemir, şunları kaydetti:

        "Bugün gerçekleştireceğimiz ve 6 konu başlığı üzerinde üniversitelerimiz, kamu kurumlarımız, STK’larımızın katkısı ile güçlü ailenin toplum için önemini tüm detaylarıyla ele alarak gerek ailenin güçlendirilmesi gerek aileye sunulan hizmetlerin ileriye dönük iyileştirilmesi noktasında çalışma imkanı bulacağız. Sayın Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş hanımefendinin dediği gibi bu çalıştaylarla aile ve toplum alanında hizmet sunan her kesim ile bir araya gelerek vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Katılımcılara teşekkür ediyor, çalıştayımızın sonuçları itibariyle hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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